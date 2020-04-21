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فن

طارق لطفى يهنئ جمهوره بقدوم شهر رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:44 م
طارق لطفى
طارق لطفى
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محمد بدران
هنأ الفنان طارق لطفى جمهوره بمناسبة شهر رمضان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشر طارق صوره، وعلق عليها قائلًا: "اللهم أهل علينا رمضان بالامن والايمان اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلًا".

يذكر ان اخر  اعمال طارق لطفى فيلم "122" وتدور احداثه فى إطار تشويقى، حول قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية، وفتاة من الصم والبكم، تقودهما الظروف الحياة إلى الدخول فى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يصابان في حادث أليم، ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ كل منهما في مواجهة عدد من المشكلات والصعوبات.


الفيلم يقوم ببطولته كل من الفنانين "طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد الفيشاوى، أحمد داود، محمد لطفى، وأسماء جلال"، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج سيف العريبى.


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