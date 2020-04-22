رمضان صبحي والمستقبل.. الأرقام تثبت أفضلية بقائه بالأهلي وحلم الاحتراف يخذله

أي لاعب كرة قدم يحلم بخوض تجربة الاحتراف الأوروبى، التى يتعلم من خلالها الكثير من الأمور التى تلعب دورًا كبيرًا فى حياته بعد ذلك، وتكسبه خبرات كثيرة، وأصبح محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزى قدوة للاعبين الصغار الذين يطمحون فى وصولهم لما وصل له الفرعون المصرى وتحقيق الأفضل منه بكل تأكيد.





وفى الحقيقة يرى كثيرون أن النادى الأهلى يعتبر حلمًا لأى لاعب أن ينضم إليه ويكون بين صفوفه، ويشارك فى حصد الألقاب والانجازات التى لا تغيب عن القلعة الحمراء.





فالتواجد بالنادى الأهلى يتساوى أحيانًا عند بعض اللاعبين مع حلم الاحتراف الخارجى.





وملف انتهاء إعارة رمضان صبحى بنهاية الموسم الجارى، وبقاؤه بالأهلى أو عودته مجددًا لصفوف فريقه بالدورى الإنجليزى، أصبح مشتعلًا بشدة، بسبب الظروف الجارية التي يمر بها العالم نتيجة تفشى فيروس كورونا وتوقف الحياة بكرة القدم حتى يتم السيطرة على هذا الوباء، وغموض الموقف الخاص بالإعارات اللاعبين، والتى منها إعارة رمضان صبحى للنادى الأهلى من فريقه هيديرسفيلد الإنجليزى.





تصريحات رمضان برغبته فى العودة مجددًا لصفوف فريقه بالدوري الإنجليزي وتكملة مشواره الاحترافى، أدت إلى انقسام بين الجماهير حول صحة قراره.





فرمضان يعتبر من نجوم الأهلى فى الفترة الأخيرة واستطاع استعادة الثقة فى نفسه وتطور أدائه بشكل كبير بعد عودته لصفوف المارد الأحمر، بالإضافة لمشاركته فى حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأوليمبى وقدم مستوى أكثر من رائع.





فتجربة رمضان صبحى الاحترافية حتى الآن لا يمكن تصنيفها بالناجحة، فى ظل عدم مشاركته أساسيًا لفترات طويلة فى المباريات سواء مع فريقه الاول ستوك سيتى الإنجليزي، أو فريق هيديرسفيلد الإنجليزى.





ويرغب الأهلى بشدة فى استمرار تواجد ومضان صبحى بين صفوفه بالموسم المقبل سواء بتجديد الإعارة من فريقه أو شرائه نهائيًا، ولكن رغبة رمضان فى عودته إلى انجلترا واستكمال تجربته الاحترافية تصعب من موقف الأهلى .





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، مقارنة بين أرقام رمضان صبحى مع الأهلى هذا الموسم وأرقامه مع فريقه هيدرسيفيلد الإنجليزى، ومسيرته الإحترافية على النحو التالى:-





ماذا قدم رمضان صبحي هذا الموسم مع النادى الأهلى؟





شارك رمضان صبحى مع الاهلى هذا الموسم فى 9 مباريات ببطولة الدورى المصرى وأفريقيا، نجح خلالهم فى إحراز 5 أهداف وصناعة هدف وحيد، وتعرض لإصابة بعد ذلك أبعدته عن صفوف الفريق حتى توقفت المسابقات بسبب فيروس كورونا.





إحصائيات صبحى مع فريقه الانجليزى هيدرسيفيلد





شارك رمضان صبحي مع الفريق الإنجليزي فى 4 مباريات فقط قبل انتقاله للأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى، ولم ينجح فى صناعة أو تسجيل أى هدف.





ماذا قدم رمضان صبحي خلال رحلته الاحترافية؟





فريق ستوك سيتى الإنجليزى كان بوابة رمضان صبحى الأولى فى تجربة الاحتراف الخارجى، فقد انتقل لصفوف الفريق قادمًا من النادى الأهلى فى موسم 2016، واستمر مع الفريق الإنجليزى لمدة موسمين.





شارك خلالهم فى 46 مباراة بالدورى الإنجليزى، نجح فى إحراز 3 أهداف وصناعة مثلهم.





ولم يحصل رمضان صبحى على فرصة حقيقة مع فريقه الإنجليزى بسبب صغر سنه وعدم امتلاكه للخبرات الكافية للعب أساسيًا بالدورى الإنجليزى، ليقرر الانتقال لصفوف فريق أخر يستطيع من خلاله أخذ فرصة المشاركة الأساسية.





لينتقل صبحى فى موسم 2018 لصفوف فريق هيدرسيفيلد الإنجليزى لمدة 3 سنوات ينتهوا بعام 2021.





لم يشارك رمضان مع فريقه الإنجليزي سوى فى 4 مباريات فقط لم ينجح خلالهم فى صناعة أو إحراز أهداف، ليطلب فريق الأهلى استعاراته لمدة 6 شهور، ينتهوا بنهاية الموسم الجارى.





ليكون بذلك حصيلة أرقام رمضان صبحى فى تجربته الإحترافية بالدورى الإنجليزى خلال موسمين ونصف تقريبًا، هى مشاركته فى 50 مباراة بالدورى الانجليزى وصناعته لثلاث أهداف وتسجيل مثلهم.





بالإضافة لخوضه مبارتان مع فريق ستوك سيتى الإنجليزى تحت 23 عامًا، نجح خلالهم فى إحراز هدف.





هل الأفضل لرمضان صبحى الاستمرار بالأهلى؟





سؤال يطرحه الكثيرون خلال الأيام الماضية، عن الأفضل لرمضان صبحى فى المرحلة المقبلة وبعد نهاية الأزمة الحالية التى يعيشها الجميع بسبب فيروس كورونا، هل استمراره بالأهلى موسم أخر أم عودته لاستكمال تجربته الاحترافية وإنجاحها.





بالأرقام، فرمضان مع الأهلى يشارك بشكل أساسى ويضمن مكانه فى منتخب مصر، بالإضافة لسهولة حصوله على بطولات مع القلعة الحمراء، لتنافس الفريق فى أكثر من مسابقة.





ولكن يظل حلم الاحتراف الأوروبى والنجاح والتألق فى الملاعب العالمية شيء يحلم به أى لاعب، ورمضان يمتلك كل المقومات التى تؤهله للتأقلم والنجاح فى تجربته الاحترافية.