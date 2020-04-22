AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم العالي: نسعى ليكون للجامعات دور في توفير اكتفاء ذاتي من المحاصيل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:55 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الوزارة معنية بمراجعة احتياجات المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح.

وأضاف خالد عبد الغفار في تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، أن  كليات الزراعة في الجامعات المصرية بها جزء بحثي وتعليمي وإنتاجي.

وأوضح خالد عبد الغفار: "نسعى لأن يكون هناك دور للجامعات في توفير اكتفاء ذاتي من المحاصيل لمساعدة المجتمع ".

وأشار وزير التعليم العالي إلى أننا نقوم بزيادة معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية من القمح والبطاطس.

ولفت خالد عبد الغفار: "ندعم سبل مضاعفة الإنتاج وتوسيع رقعة الإنتاج من المحاصيل الزراعية من كليات الزراعة في مختلف الجامعات"، مضيفا:"  نعمل على تحويل الجامعات ممثلة في كليات الزراعة بكونها كيان منتج وتوفير أمن غذائي حقيقي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة: خصصت يوما أسبوعيا لمقابلة نواب الشعب

عميد زراعة عين شمس: اهتمام الدولة بالمشروعات القومية زاد من أعداد الطلاب ونآمل آن تكون من كليات القمة قريبا.. و15 مليون جنيه حصيلة موارد الكلية... متي وجدت المياه وجدت الحياة

أحمد جلال: تطوير الزراعة في مصر يستلزم وضع خطة متكاملة الأهداف

لتنمية دور الجامعات بالمجتمع.. وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية يتفقدان مزرعة طوخ طنبشا

وزير التعليم العالى يختتم زيارته لجامعة المنوفية بتفقد مزرعة الراهب

وزير التعليم العالي يوجه بمضاعفة الإنتاج الزراعي والحيواني بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة

ترشيحاتنا

لا يزال الخطر كامنا.. الصحة العالمية تتحدث عن الدراسات العلمية الخاصة بـ كورونا

الأردن يفرض حظر تجول شامل يوم الجمعة المقبل

الخير قادم.. تامر أمين يعلن خبرا سارا للمصريين بخصوص فيروس كورونا

مستشار المفتي: الخوف من المرض لا يبيح الإفطار.. وكفارته 10 جنيهات

رغم تحذيرات الصحة العالمية.. 5 دول عربية تخفف قيود الحظر بسبب كورونا

قبل عرض حلقتها .. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 6 أعراض تنذرك بنقص فيتامين د بالجسم

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

قبل رمضان.. الخطوات الصحيحة لتخزين العصائر بطريقة جاهزة للتقديم