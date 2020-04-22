وزير التعليم العالي: نسعى ليكون للجامعات دور في توفير اكتفاء ذاتي من المحاصيل

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الوزارة معنية بمراجعة احتياجات المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح.





وأضاف خالد عبد الغفار في تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، أن كليات الزراعة في الجامعات المصرية بها جزء بحثي وتعليمي وإنتاجي.





وأوضح خالد عبد الغفار: "نسعى لأن يكون هناك دور للجامعات في توفير اكتفاء ذاتي من المحاصيل لمساعدة المجتمع ".





وأشار وزير التعليم العالي إلى أننا نقوم بزيادة معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية من القمح والبطاطس.



