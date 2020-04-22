وفاء عامر تهنئ متابعيها بشهر رمضان.. شاهد

هنأت الفنانة وفاء عامر متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

ونشرت وفاء عامر صورة كوميدية مُرَكَّبَة لها، وعلقت عليها "رمضان كريم عليكم"، وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "كل سنه وانتى طيبة يا قلبي" و "وانتى بصحه وعافيه.... إيه العسل ده" و "كل عام وانت بخير وصحه وسلامه".





وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".





وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.





فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.