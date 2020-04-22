مصطفى شعبان: أول رمضان من 8 سنين معنديش مسلسل

أكد الفنان مصطفى شعبان أنه سيقضى رمضان هذا العام فى العبادة ومتابعة الأعمال الدرامية، خاصة أنها المرة الأولى التى يغيب فيها عن السباق الرمضانى منذ 8 أعوام، متمنيا أن يكون شهر رمضان كريم على الجميع، وأن يلطف الله ببلادنا فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا.





وكتب شعبان، عبر حسابه على تويتر: "رمضان كريم عليكم وعلينا كلنا إن شاء الله، ربنا يتقبل منا صالح الأعمال ويلطف بينا وبلدنا والإنسانية كلها".





وأضاف شعبان: "ده يمكن أول رمضان من 8 سنين ماعنديش مسلسل، رمضان بالنسبة ليا هايكون عباده ومتابعة بعض الأعمال الدرامية ونتناقش فيها".





وخرج مصطفى شعبان بشكل رسمي من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.





المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.

