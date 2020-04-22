مصطفى شعبان: أول رمضان من 8 سنين معنديش مسلسل

أكد الفنان مصطفى شعبان أنه سيقضى رمضان هذا العام فى العبادة ومتابعة الأعمال الدرامية، خاصة أنها المرة الأولى التى يغيب فيها عن السباق الرمضانى منذ 8 أعوام، متمنيا أن يكون شهر رمضان كريم على الجميع، وأن يلطف الله ببلادنا فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا.
وكتب شعبان، عبر حسابه على تويتر: "رمضان كريم عليكم وعلينا كلنا إن شاء الله، ربنا يتقبل منا صالح الأعمال ويلطف بينا وبلدنا والإنسانية كلها".
وأضاف شعبان: "ده يمكن أول رمضان من 8 سنين ماعنديش مسلسل، رمضان بالنسبة ليا هايكون عباده ومتابعة بعض الأعمال الدرامية ونتناقش فيها".
#رمضان_كريم عليكم و علينا كلنا ان شاء الله ربنا يتقبل منا صالح الأعمال و يلطف بينا وبلدنا و الإنسانية كلها. ده يمكن اول رمضان من ٨ سنيين ماعنديش مسلسل ،رمضان بالنسبه ليا هايكون عباده و متابعه بعض الاعمال الدرامية و نتناقش فيها ،،و انتو رمضانكو ازاى ؟ pic.twitter.com/V7HdvJLoJF— Mostafa Shaban (@MostafaShaban) April 21, 2020