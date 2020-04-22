AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفى شعبان: أول رمضان من 8 سنين معنديش مسلسل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:18 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى

أكد الفنان مصطفى شعبان أنه سيقضى رمضان هذا العام فى العبادة ومتابعة الأعمال الدرامية، خاصة أنها المرة الأولى التى يغيب فيها عن السباق الرمضانى منذ 8 أعوام، متمنيا أن يكون شهر رمضان كريم على الجميع، وأن يلطف الله ببلادنا فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا.


وكتب شعبان، عبر حسابه على تويتر: "رمضان كريم عليكم وعلينا كلنا إن شاء الله، ربنا يتقبل منا صالح الأعمال ويلطف بينا وبلدنا والإنسانية كلها".


وأضاف شعبان: "ده يمكن أول رمضان من 8 سنين ماعنديش مسلسل، رمضان بالنسبة ليا هايكون عباده ومتابعة بعض الأعمال الدرامية ونتناقش فيها".


وخرج مصطفى شعبان بشكل رسمي من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.

المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجلاء بدر: أفضل عرض أعمالي خارج موسم رمضان

رسالة رومانسية من مصطفى شعبان تشعل السوشيال ميديا.. والجمهور: الكلام ده كبير

مصطفى شعبان يدعو الله لرفع وباء كورونا

بفستان صوف.. نسرين أمين تبهر الجمهور بأنوثتها

مصطفى شعبان عن انتشار فيروس كورونا: بإذن الله هنعدي

شاهد... مصطفى شعبان يهنىء الأقباط بعيد القيامة

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده.. اعرف كيف دخل طارق التلمساني التمثيل؟

5 تسليمات فقط.. الملك سلمان يسمح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

حكم استعمال السواك في نهار رمضان .. الإفتاء تجيب

الزمالك يدرس إمكانية ضم حسام عاشور بديلاً لـ طارق حامد.. فيديو

الببغاء المعجزة يغني لـ فيروس كورونا

بعد 43 عامًا من الانتظار.. تنجب توأمها في عامها الـ 63

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 نصائح من هاني الناظر.. كيف تحافظ على صحة الجلد في رمضان؟

لا يقتل كورونا.. اعرف أضرار تناول الثوم بكثرة

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين