إيران تعلن نجاح إطلاق أول قمر صناعي عسكري

أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

من جهتها، أفادت وكالة "فارس" بنجاح الحرس الثوري الإيراني في إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني "نور 1" موضحة أنه استقر في المدار حول الارض.





وأوضحت أنه تم إطلاق القمر نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين واستقراره في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.





يأتي ذلك وسط تفشي جائحة كورونا في إيران حيث تجاوز عدد الإصابات في البلاد حاجز الـى 60500.



