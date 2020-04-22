الكويت تعلن ارتفاع عدد الحالات المتعافية من كورونا إلى 443

أعلنت الكويت اليوم، الأربعاء، شفاء 31 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 443 حالة.





ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، قال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.





وكانت الكويت قد أعلنت أمس ، الثلاثاء، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ إضافة إلى حالتي وفاة.





وبذلك ارتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة و11 حالة وفاة.





وأعلن وزير الصحة ، أمس الثلاثاء، شفاء 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا.