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أخبار البلد

سفير مصر بالكويت: رحلات استثنائية لإعادة مخالفي الإقامة والعالقين للقاهرة قريبا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:57 ص
سفير مصر لدى الكويت
سفير مصر لدى الكويت طارق القوني
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أ ش أ
أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أن السلطات المصرية بدأت منذ أيام اتخاذ الاستعدادات اللازمة، لاستقبال رحلات استثنائية لمخالفي الإقامة، وعدد من المصريين "العالقين " في الكويت.


وقال القوني – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم، الأربعاء - إنه من المنتظر أن يتم قريبا، تسيير أولى هذه الرحلات، وفق جدول زمني يراعي القدرات الاستيعابية للنظام الصحي في مصر، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء أولوية في هذا الشأن للنساء والأطفال.


وأضاف أنه على اتصال مستمر مع المسئولين الكويتيين؛ للتنسيق في هذا الشأن، بما في ذلك الحصول على البيانات الكاملة والأعداد النهائية لمخالفي الإقامة من أبناء الجالية المصرية ، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم الشروع في عملية نقلهم إلى القاهرة.


وأعرب سفير مصر لدى الكويت، عن تقديره للتعاون الذي لاقاه من جانب السلطات الكويتية في هذا الشأن، ولحسن استضافة المتواجدين في مراكز الإيواء.

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