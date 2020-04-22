للاطمئنان على إجراءات التعقيم وتوافر السلع.. محافظ أسوان يجري جولة بأسواق المحافظة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة جولاته الميدانية داخل أسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث ، بجانب الأسواق الجانبية بشارعى المدارس وعمر المقاول ، بالإضافة إلى تفقد شوارع الحدادين والجيش وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .

ورافقه فى جولته اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى نواب المحافظ الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان ، فضلًا عن مسئولى مجلس المدينة وشرطة المرور والمرافق.

وخلال الجولة التفقدية تابع اللواء أشرف عطية تركيب بوابات التعقيم فى مداخل الأسواق والتى جاءت مساهمة من أحد الفنادق السياحية ضمن المشاركة المجتمعية فى تعقيم المواطنين حيث يتم رش الكحول بشكل آلى أثناء مرورهم عبر هذه البوابات .

كما تفقد محافظ أسوان الأسواق الرئيسية والداخلية للإطمئنان على إلتزام المواطنين بالتباعد وعدم وجود تجمعات أثناء عملية الشراء والبيع ، علاوة على متابعة توافر السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بالأسعار المناسبة بعيدًا عن الغلاء والجشع بما يتلاءم مع الظروف المعيشية للمواطن البسيط .

وأكد المحافظ على أنه جارى دراسة إنشاء سوق شعبى متنوع الأنشطة ويخصص للباعة الجائلين لسحبهم من هذه الأسواق ضمن المخطط المزمع تنفيذه بتطوير السوق السياحى والأسواق الممتدة له مثل الحارث والسيدة نفيسة والشواربى وأحمد ماهر لتحقيق السيولة المرورية للمشاة مع إعادة الوجه الحضارى والجمالى لمدينة أسوان .

وأضاف أشرف عطية بأن هذا سيتوازى مع إنشاء سوق حضارى مجاور له بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بمنطقة الجيش يتم تصميمه بنموذج متطور ومتعدد الأدوار ليشمل محلات تجارية لأكثر من نشاط ويضم أيضًا إدارة بكاميرات مراقبة وكافتيريا ودورات مياه عمومية ليمثل إضافة حقيقية للنشاط التجارى فى هذه المنطقة ، موجهًا برفع كفاءة النافورة الرئيسية بشارع الحدادين مع الإهتمام بالنظافة العامة فى هذا المحور التجارى الحيوى .

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