ننشر جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019/2020.





وأكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أن الامتحانات سوف تراعي الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة حاليًا، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أن الامتحانات لن تتجاوز المنهج الذي تم شرحه بالمعاهد، والذي انتهى في منتصف مارس الماضي.





وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن الاختبارات سوف تستمر إلى ما يزيد عن شهر، بحيث تكون هناك فترات زمنية مناسبة بين كل مادة وأخرى، حيث روعي أن تكون كل مادة في يوم واحد حرصًا على عدم وجود تجمعات للطلاب.





وتبدأ الاختبارات للقسم العلمي بمادة الفقه، وذلك يوم السبت الموافق 30 مايو 2020، على أن تنتهي باختبار مادة التفسير، يوم الاثنين 6 يوليو 2020.





وتبدأ امتحانات القسم الأدبي، بمادتي الفقه والإنشاء يوم الأحد 31 مايو 2020، على أن تنتهي بامتحان مادة التاريخ يوم الخميس 2 يوليو 2020.





وبالنسبة لامتحانات معاهد البعوث الإسلامية، تبدأ يوم السبت 30 مايو 2020 بمادتي الفقه والإنشاء، على أن تنتهي يوم الأربعاء 24 يونيو 2020 بمادة اللغة الأجنبية.



