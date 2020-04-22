بالمنشفة والبيجاما .. نجمات يتألقن من الحجر المنزلي ..صور

لم يكن في الحسبان توقف الحياة بهذا الشكل ليرفع الجميع شعار " البقاء في المنزل " او stay home، وهذه القاعدة لم يستنثى منها احدًا حتى نجمات الفن اللاتي يمكثن في بيوتهن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن داخل الحجر المنزلي حرص عدد من هؤلاء النجمات على الظهور على طبيعتهن بنشر صورا لهن اما بالبيجامان او المنشفة.





-ريم مصطفى

نشرت ريم مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة لها من داخل غرفة النوم بملابس منزلية.

وظهرت ريم مصطفى بدون مكياج وبشعر منسدل وعلقت :" حالة العزل المنزلي ابقوا في البيت".





وابدى متابعو ريم مصطفى عن اعجابهم الشديد بإطلالتها المنزلية التي أظهرت جمالها الطبيعي.









-هيفاء وهبي :

تحرص الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة جمهورها ما تفلعه في الحجر المنزلي من ممارسة رياضة او غيره من نشاطات المنزلية.





ونشرت هيفاء وهبي صورة لها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بالبيجاما وهي تلتقط صورة سيلفي.





-اليسا :

ظهرت الفنانة اللبنانية اليسا في كليب اغنيتها الجديدة بـ بيجاما ستان من اللون الزهري ، والذي قامت بتصويره داخل منزلها في العاصمة اللبنانية بيروت التزاما بالحجر الصحي.





-لاميتا فرجينيا :

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو لها من داخل منزلها في الصباح وهي ترقص مرتدية المناشف.



