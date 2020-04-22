بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة ريهام أيمن ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.
تألقت ريهام أيمن فى الصور بإطلالة عصرية و مبهجة، حيث ارتدت جيبة باللون الأصفر واتسمت ببعض النقوشات الملونة ونسقت معها سترة قطنية باللون الأبيض، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
وانتعلت ريهام أيمن حذاء مسطح باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و العصرية.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام ايمن على تسريحة الضفائر، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها مما منحها إطلالة متناسقة مع بعضها البعض.