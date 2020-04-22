عبر الفيديو كونفرانس.. رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات

اجتمع اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بعمداء الكليات بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة عبر الانترنت للإحاطة بآخر المستجدات ومناقشة الموضوعات التى تحتاج لدراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة القادم.





استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيا إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع البلاء عن البلاد.





واستعرض مبارك أهم الفعاليات التى تمت خلال الشهر وأهمها زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالأمس والجولة التفقدية لمزرعتى طوخ طنبشا والراهب فى إطار متابعة الوحدات الإنتاجية بالجامعات وتنمية دور الجامعات الخدمى والمجتمعى لسد احتياجاته من المنتجات الحيوانية والنباتية، حيث أشاد الوزير بمنتجات المزارع وبخطتها الاستراتيجية لزيادة الطاقة الإنتاجية بها ووعد بتوفير المزيد من الدعم المادى لتطوير المزارع وزيادة مساحتها لتحقيق أكبر استفادة للمجتمع.





كما أحاط مبارك العمداء بزيارة لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات لتفقد مبنى كلية الإعلام لوضع التقرير النهائى لجاهزية الكلية لبدء الدراسة بها، وإشادة اللجنة بتجهيزات الكلية من أستوديوهات ومعامل ومدرجات على أحدث مستوى لتكون إضافة متميزة جديدة للجامعة.





وتحدث رئيس الجامعة عن الوضع الراهن فى ظل تعطيل الدراسة وبيان المجلس الأعلى للجامعات بشأن تقديم أبحاث أو اختبارات إلكترونية بديل عن اختبارات الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل، وبيان رئيس الجامعة بشأن الضوابط التى يجب وضعها أولا للكليات قبل بدء العمل.





أوضح مبارك أنه تم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية نائبا رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات من مختلف التخصصات لوضع مقترح عام يشمل الضوابط والآلية لعمل الأبحاث، وخطة استلامها من الطلاب عبر منصة إلكترونية قادرة على استيعاب آلاف الأبحاث، مع الحفاظ على معيارية الدقة والثبوتية وأمن المعلومات والأرشفة مع الجمع بين سهولة الدخول والرفع للطلاب وسهولة الاطلاع والتقييم لعضو هيئة التدريس، وتوفير قواعد بيانات مدققة للطلاب تشمل قوائم الفرق ومدرج بها الرقم القومى، وتصميم واجهات تمكن الطلاب من مراجعة بياناتهم والتواصل معهم، وطالب مبارك بسرعة الإنتهاء من المقترح الذى تقدمه اللجنة للعرض على مجلس الجامعة وبدء تنفيذه.





واختتم رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه الشكر للمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومى والجيش الأبيض بالجامعة لمجهوداتهم فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، والشكر لكلية الاقتصاد المنزلي وتنفيذ الكمامات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة العدوى والعمل لزيادة عدد المستلزمات لتغطية احتياجات الجامعة والمجتمع، والشكر لكلية الزراعة على مجهوداتها خلال زيارة وزير التعليم العالى والبحث العلمى وعرض منتجاتها وإشادة الجميع بها، متمنيا المزيد من النجاح والتميز لجميع كليات ووحدات الجامعة.