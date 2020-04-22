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رئيس الهيئة الهندسية: نفق الشهيد أحمد حمدي يربط شرق الجمهورية بغربها "فيديو"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:58 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب إيهاب الفار
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شيرين عادل
قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إننا نحتفل اليوم بحفر الأنفاق من الضفة الشرقية لفناة السويس بنفق الشهيد أحمد حمدي 2. 

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته بمراسم افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، أن هذا النفق يعد ضمن 5 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية  وفقأ لدراسات علمية حديثة وفق رؤية مصر 2030.

وأشار اللواء أركان حرب إيهاب الفار إلى أن الرئيس السيسى قد شهد فى وقت سابق افتتاح أربعة أنفاق وكان منهم نفقى تحيا مصر بشمال الإسماعيلية ، ونفقى 3 يوليو بشمال بورسعيد. 

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل محافظة السويس لافتتاح مشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار. 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس. 


واستقبلت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد من كبار الزوار، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق قناة السويس، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.



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