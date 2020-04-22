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أخبار العالم

بعد تدهور صحة كيم جونج أون.. طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق كوريا الشمالية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
وسط تقارير متضاربة حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، حلقت طائرة استخبارات أمريكية فوق كوريا الجنوبية، في أحدث حلقة من سلسلة من الرحلات شبه اليومية لمراقبة كوريا الشمالية.

وبحسب وكالة "سبوتنيك، رُصدت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "RC-135W Rivet Joint" فوق سيئول وإقليم "كيونج كي" المحيط بها، وفقًا لما ذكره موقع "إيركرافت سبوت" دون تحديد وقت محدد للرصد.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم رصد هذا النوع من الطائرات آخر مرة يوم الاثنين، وأعقبته عمليات مراقبة لطائرات من طراز "E-8C" تابعة للقوات الجوية و"P-3C" التابعة للبحرية.

ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة سمحت بالكشف عن عدة أنواع من طائرات التجسس هنا، أكثر من ذي قبل، في الأشهر الأخيرة، حيث تحركت بيونج يانج لتعزيز قدراتها الدفاعية وسط توقف محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.

وأشارت إلى أن آخر عملية من هذا القبيل لكوريا الشمالية جرت في 14 أبريل، عندما أطلقت ما يبدو أنه صواريخ كروز وصواريخ جو-أرض من الطائرات المقاتلة في البحر الشرقي، عشية ذكرى ميلاد المؤسس الوطني الراحل "كيم إيل-سونج".

وتباينت التصريحات حول صحة الرئيس الكوري الشمالي خلال اليومين الماضيين بعد غيابه عن حدث سنوي يمثل عطلة وطنية، والمرة الأخيرة التي ظهر فيها كيم علنًا كانت في 11 أبريل الجاري عندما ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

إلا أن حكومة كوريا الجنوبية نفت التقارير المنشورة حول تدهور صحة كيم، وقالت إنها لم ترصد علامات غير عادية في الشمال.
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