قبل رمضان .. وصفة الليمونة لتنظيف الميكرويف

مع اقتراب رمضان يكثر استخدام الميكرويف لصنع أشهى الاطباق والوجبات، لذلك يجب عليك تنظيفه بطريقة فعالة وقدم موقع boldsky ، طريقة لتنظيف الميكرويف.
مقادير وصفة تنظيف الميكرويف
كوب ماء
ليمونة كبيرة أو برتقالة مقطعة نصفين
عصير 2 ليمونة
فنجان خل
الطريقة:
- ضعي كوب الماء وعصير الليمون والخل في الطبق، ثم ضعي الليمونة أو البرتقالة مقطعة لنصفين.
- شغلي الميكروويف على درجة حرارة عالية لمدة دقيقة إلى دقيقتين.
- فتحي الميكروويف ستجدين أن الجوانب الداخلية والسطح امتلأ بالأبخرة وأخرجي طبق الليمون والماء.
- افصلي الكهرباء ثم انتظري ثوانٍ معدودة حتى تهدأ حرارتهو امسحي بالإسفنجة الجوانب، وستجدين الدهون وبقايا الطعام تختفي بسهولة جدًا.
- نظفي الميكروويف والباب من الخارج، واتركيه مفتوحًا حتى يجف تمامًا بفعل الهواء واستمتعي بجهاز نظيف رائحته منعشة لفترة طويلة.
مقادير وصفة تنظيف الميكرويف
كوب ماء
ليمونة كبيرة أو برتقالة مقطعة نصفين
عصير 2 ليمونة
فنجان خل
الطريقة:
- ضعي كوب الماء وعصير الليمون والخل في الطبق، ثم ضعي الليمونة أو البرتقالة مقطعة لنصفين.
- شغلي الميكروويف على درجة حرارة عالية لمدة دقيقة إلى دقيقتين.
- فتحي الميكروويف ستجدين أن الجوانب الداخلية والسطح امتلأ بالأبخرة وأخرجي طبق الليمون والماء.
- افصلي الكهرباء ثم انتظري ثوانٍ معدودة حتى تهدأ حرارتهو امسحي بالإسفنجة الجوانب، وستجدين الدهون وبقايا الطعام تختفي بسهولة جدًا.
- نظفي الميكروويف والباب من الخارج، واتركيه مفتوحًا حتى يجف تمامًا بفعل الهواء واستمتعي بجهاز نظيف رائحته منعشة لفترة طويلة.