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مرأة

قبل رمضان .. وصفة الليمونة لتنظيف الميكرويف

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:30 م
تنظيف الميكرويف
تنظيف الميكرويف
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آلاء حسن
مع اقتراب رمضان يكثر استخدام الميكرويف لصنع أشهى الاطباق والوجبات، لذلك يجب عليك تنظيفه بطريقة فعالة وقدم موقع boldsky ، طريقة لتنظيف الميكرويف.

مقادير وصفة تنظيف الميكرويف

كوب ماء
ليمونة كبيرة أو برتقالة مقطعة نصفين
عصير 2 ليمونة
فنجان خل


الطريقة:

- ضعي كوب الماء وعصير الليمون والخل في الطبق، ثم ضعي الليمونة أو البرتقالة مقطعة لنصفين.

- شغلي الميكروويف على درجة حرارة عالية لمدة دقيقة إلى دقيقتين.

- فتحي الميكروويف ستجدين أن الجوانب الداخلية والسطح امتلأ بالأبخرة وأخرجي طبق الليمون والماء.

- افصلي الكهرباء ثم انتظري ثوانٍ معدودة حتى تهدأ حرارتهو امسحي بالإسفنجة الجوانب، وستجدين الدهون وبقايا الطعام تختفي بسهولة جدًا.

- نظفي الميكروويف والباب من الخارج، واتركيه مفتوحًا حتى يجف تمامًا بفعل الهواء واستمتعي بجهاز نظيف رائحته منعشة لفترة طويلة.
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