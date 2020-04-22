بريطانيا تسجل 4451 إصابة و759 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا ارتفاعا ثانيا في أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وسجلت بريطانيا 759 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي وفيات كورونا في بريطانيا إلى 18.100، وذلك بحسب وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية.





كما سجلت بريطانيا 4451 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 133.495 شخصا على الأقل.





وحتى الآن، أجرت بريطانيا اختبار الكشف عن كورونا لحوالي 411.192 شخصا.





وكانت بيطانيا أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم تسجيل 757 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أي أنها أضافت حالتي وفاة جديدتين في الإحصاء الثاني.



