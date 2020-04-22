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برلمان

رئيس النواب: لابد من دعم وزارة الصحة.. وليس هناك نقص في أجهزة التنفس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:20 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أبدى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، استغرابه ممايتردد عن وجود نواقص فى المستلزمات الطبية نافيا ذلك، قائلا: "هناك بعض المشكلات فى قطاع الصحة ودا شىء طبيعي فى العالم كله، والأمور لدينا أفضل من دول كثيرة من، وأنه قد تم التحسب إلى أن أى مرفق صحى يتم إعداده وفقا لعدد السكان".

واستطرد خلال الجلسة العامة للنواب اليوم: "حتى اللحظة، ليس لدينا مشكلة فى عدد أجهزة التنفس الصناعى وأتمنى أن نظل فى هذا المستوى".

ولفت عبد العال، إلى أن الظروف الحالية لا تتطلب أى نوع من أنواع توقف العمل، وأن من لديه استفسار أو تحفظ يتم تأجيله لما بعد الأزمة، قائلا "هذا ليس توقيت توقف عن العمل أو محاسبة أو عتاب، وبالأمس وافقنا على فتح اعتماد إضافى بـ10 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة ستذهب منها مبالغ لوزارة الصحة، والجميع يعمل على توفير كل الإمكانيات لها"، مضيفا: "ليس هناك وقت للصدامات مع وزارة الصحة.

وكانت الدكتورة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب، قد لفتت إلى وجود مجموعة تضم 7000 طبيب من أطباء التكليف يهددون بالتوقف عن العمل اعتراضا على ناظم التكليف الجديد الذى أقرته وزارة الصحة والسكان، مطالبة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بالتدخل لحل تلك الأزمة ودعوة الوزيرة للحضور لمناقشة هذا الأمر نظرا لما يقوم به الأطباء من دورا ملموسا فى مواجهة فيروس "كورونا"، لافتة إلى أن الأطباء هم حائط الصد الأول عن المجتمع المصرى فى هذه الأزمة.
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