احذر استخدامه.. التكييف يزيد نشاط فيروس كورونا

كشفت دراسة علمية حديثة أن فيروس كورونا ينشط في درجات الحرارة المنخفضة، لكن مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في بعض البلدان، قد يؤثر ذلك على نشاط فيروس كورونا





وأكدت الأبحاث التي نشرها موقع CDC أن مبرد الهواء " التكييف " يعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير وتغيير حرارة الأجواء، مما ينشط أن مبرد الهواء " التكييف " يعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير وتغيير حرارة الأجواء، مما ينشط فيروس كورونا





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وكان الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، قد حذر منذ أيام من استخدام التكييف خلال هذه الفترة بعد ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح ، وأكد أن فيروس كورونا يعيش لفترة أطول في الحرارة المنخفضة ولذلك كان تفشي بشكل قوي وسريع في شهري ديسمبر ويناير.



