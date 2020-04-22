رغم رحيله عن الفريق.. أزمة جديدة بين اتحاد جدة السعودي والمغربي دا كوستا





ورفض مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، منح المغربي مروان دا كوستا ، لاعب الفريق السابق، أي مبلغ يزيد عن ثلاثة ملايين يورو، من أجل إنهاء أزمة الشكوى التي تقدم بها إلى الاتحاد الدولي بعد فسخ تعاقده مع الفريق.





وبحسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية السعودية، فإن إدارة اتحاد جدة تصر على دفع المستحقات المتأخرة للاعب المغربي والتي تصل إلى 3 ملايين يورو، دون دفع أي زيادة، لتترك الخيار للاعب على الموافقة على العرض أو اللجوء مجددًا إلى الفيفا.





من جانبه رفض دا كوستا ووكيله العرض المقدم من إدارة الاتحاد، مؤكدًا على أحقيته في الحصول على مبلغ 5.5 مليون يورو دون أي تسوية للأزمة، على أن يتجه للفيفا مجددًا حال تم رفض الأمر.





ورحل مروان دا كوستا عن صفوف الاتحاد السعودي في ديسمبر 2019، بسبب المستحقات المتأخرة لدى الفريق، قبل أن ينتقل في صفقة انتقال حر، إلى صفوف نادي طرابزون التركي.