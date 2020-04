تخطى 26 مليون مشاهدة.. رامز يحتفل ببرومو "رامز مجنون رسمي" هكذا

View this post on Instagram

بسم الله ماشاء الله، لا قوه الا بالله 🙏 إجمالى عدد مشاهدات برومو #رامز_مجنون_رسمي على كل مواقع السوشيال الميديا في ٤٨ ساعه 26.5. مليون مشاهدة 💪💪❤ الحمد لله و ربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر #رامز_جلال