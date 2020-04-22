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فن

تخطى 26 مليون مشاهدة.. رامز يحتفل ببرومو "رامز مجنون رسمي" هكذا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:35 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
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محمد نحلة

احتفل الفنان رامز جلال بتخطي برومو برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي" 26 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي.



وكتب رامز جلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" : "بسم الله ماشاء الله، لا قوه الا بالله إجمالى عدد مشاهدات برومو #رامز_مجنون_رسمي على كل مواقع السوشيال الميديا في ٤٨ ساعة 26.5. مليون مشاهدة ، الحمد لله و ربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر".



كان الفنان رامز جلال احتفل بتصدر البرومو التشويقى لبرنامج "رامز مجنون رسمى" تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ,وحقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة بعد يومين فقط من طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب.




وقال رامز جلال من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: " ماشاء الله لا قوة الا بالله #رامز_مجنون_رسمي تريند رقم 1 على اليوتيوب فى اكتر من دوله عربية... الحمد لله و ربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر". 



تعد فكرة البرنامج مماثلة للفكرة الرئيسية التي يظهر بها رامز كل عام فى شهر رمضان، وهى خداع الضيف الذى يظهر معه في الحلقة، لتقديم إعلان أو منتج شهير فى مكان معين، وبعد وصول الضيف يثور بركان فى كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب، ومن هنا تتصاعد أحداث كل حلقة.



من ناحية أخرى ينتظر رامز جلال موعد استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى"، الذى تشارك في بطولته النجمة غادة عادل، وكثف المخرج محمود كريم التصوير، من أجل اللحاق بموسم عيد الفطر المقبل.



ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من غلق السينمات وحظر التجوال حسب قرارات الحكومة المصرية يتم تأجيل موعد طرح الفيلم، من تأليف لؤى السيد، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة" ، وفيلم "سبع البرومة.
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