رسميًا.. جورجي جيسوس مديرًا فنيًا لـ النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، تعيين البرتغالي جورجي جيسوس مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر إكس، صورة جورجي جيسوس وعلق: “السيد جورجي جيسوس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد”.

وأضاف: “تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله”.

وحسم النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب ميلان الإيطالي، موقفه من التقارير التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبدى "العالمي" اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق "رودي جاليتي"، فإن اهتمام إدارة النصر بضم بوليسيتش يعد حقيقيًا وملموسًا، لكنه لا يزال في مراحله الأولية داخل أروقة النادي، دون أن يتم التقدم بأي عرض رسمي حتى الآن أو اتخاذ خطوات تفاوضية جادة.