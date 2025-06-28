فهد الهريفي يستبعد نجاح جيسوس مع النصر ويؤكد: "لن يأتي ولن يُفيد بهذه التركيبة"

أبدى فهد الهريفي، نجم النصر والكرة السعودية السابق، تحفظه الشديد على الأنباء المتداولة بشأن تولي البرتغالي جورجي جيسوس، المدرب السابق للهلال، القيادة الفنية للعالمي، خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي، الذي رحل رسميًا عن الفريق عقب نهاية موسم 2024/2025.

وفي تعليقه عبر حسابه على منصة "إكس"، قال الهريفي: "ريحوا بالكم... جيسوس لن يأتي للنصر، ولا راح ينفع بهذه التركيبة، أضف لها تواجد رونالدو".

وأوضح نجم النصر السابق وجهة نظره حول أسلوب المدرب البرتغالي، قائلاً: "جيسوس مدرب الخطة الواحدة، عنيد، قوي الشخصية، يملك انضباطًا تكتيكيًا رهيبًا، ويحب الكرة الهجومية، لذلك يحتاج تركيبة معينة هو يختارها، وهذا صعب في النصر.. بدونها لا يفيد ولا ينفع للنصر".

وتأتي تصريحات الهريفي في ظل تزايد التكهنات حول هوية المدرب الجديد للنصر، بعد رحيل بيولي الذي لم ينجح في تلبية تطلعات الجماهير، رغم امتلاكه مجموعة من أبرز نجوم العالم، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي جدد عقده مؤخرًا مع النادي لمواصلة رحلته مع الفريق حتى 2026.

جدير بالذكر أن جورجي جيسوس قاد الهلال خلال موسم 2023/2024 لتحقيق ثلاثية محلية تاريخية، ويمتلك سجلًا مميزًا في البطولات السعودية، ما جعله ضمن الترشيحات لتدريب النصر، غير أن موقف الهريفي يعكس تخوفات من عدم ملاءمة فكر المدرب البرتغالي مع الواقع الحالي للنادي العاصمي.