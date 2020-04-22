يورجن كلوب يؤكد سلامة جميع لاعبيه.. ويكشف موقفه من عودة الدوري الإنجليزي





وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس :" أستطيع أن أؤكد أنني وجميع لاعبي فريقي لم يصابوا بفيروس كورونا، قد نجتمع ونتدرب في مجموعات من شخصين أو خمسة أو ستة أو ثمانية، لكنني لست واثقًا متى يكون ذلك ممكنًا."





وأضاف كلوب:" قرار عودة الدوري للمنافسة ليس قراري، علينا أن ننتظر قرار الحكومة، لا يمكننا فرض توقيتات أو تكهنات بخصوص هذا الأمر."





يذكر أن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أجل جميع منافسات اللعبة لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.















أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، سلامة جميع لاعبي فريقه، وعدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".