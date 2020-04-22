AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يورجن كلوب يؤكد سلامة جميع لاعبيه.. ويكشف موقفه من عودة الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:23 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
Advertisements
إسماعيل محمود
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، سلامة جميع لاعبي فريقه، وعدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس :" أستطيع أن أؤكد أنني وجميع لاعبي فريقي لم يصابوا بفيروس كورونا، قد نجتمع ونتدرب في مجموعات من شخصين أو خمسة أو ستة أو ثمانية، لكنني لست واثقًا متى يكون ذلك ممكنًا."

وأضاف كلوب:" قرار عودة الدوري للمنافسة ليس قراري، علينا أن ننتظر قرار الحكومة، لا يمكننا فرض توقيتات أو تكهنات بخصوص هذا الأمر."

يذكر أن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أجل جميع منافسات اللعبة لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلوب يمدح محمد صلاح بعد مباراته الـ 100 في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يرفض مصافحة جماهير ليفربول بسبب فيروس كورونا..فيديو

البريميرليج على كف عفريت.. ظهور أعراض كورونا على 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي يعلن ظهور أعراض كورونا على لاعبيه.. واتجاه لإلغاء الدوري الإنجليزي

بسبب كورونا.. إلغاء مؤتمر كلوب لمواجهة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي

سامبدوريا تنهار.. إصابة لاعب سابع في الفريق بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

طائرة مصر للطيران القادمة من السعودية تصل مرسى علم وعلى متنها 298 مصريا من العالقين

رامز جلال: أتحدى الجميع في "رامز مجنون رسمي" بفكرة غير تقليدية

شاهد.. لحظة خروج ماكينة حفر نفق الشهيد احمد حمدى 2

فلسطين تعلن أول أيام شهر رمضان

بالأرقام.. الرئيس السيسي يكشف تطورات فيروس كورونا في 7 أسابيع.. فيديو

إيران تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعجوة والزنك.. القضاء على الخفافيش بسمالوط

عشاء سريع وصحي .. بطاطس بالثوم وتونة بالخضراوات

ببنطلون جلد.. داليا مصطفى تتألق فى أحدث ظهور لها