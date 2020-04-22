مفكر إسلامي: الصيام يخلصك من نقطة ضعف آدمية يدخل إليك الشيطان منها

وأضاف أن الصيام تدريب على الصبر وقوة الاحتمال، وفى الحديث: «المؤمن القوى خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»، والصوم وسيلة للسيطرة على نوازع النفس وشهواتـها، وقد جعله النبى صلى الله عليه وسلم نصف الصبر، والصبر نصف الإيمان، ولهذا كان جزاء الصيام على هذه الدرجة العالية، فقال الله عزوجل: « إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » (الزمر/10).







وتابع: وبيَّن لنا النبى الكريم -صلى الله عليه وسلم- مقاصد الصيام وحكمه فى هذا الحديث الجامع، الذي روى البيهقى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وقد حضر رمضان: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مثل أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ".



