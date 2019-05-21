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ديني

محمد داود: الصيام يخلصك من نقطة ضعف آدمية يدخل إليك الشيطان منها

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:05 ص
نقطة ضعف يدخل إليك
نقطة ضعف يدخل إليك الشيطان منها
أمل فوزي
قال الدكتور محمد محمد داود، المفكر الإسلامي والأستاذ بجامعة قناة السويس، إن الصيام في رمضان من العبادات التي تربي الإنسان وتهذب سلوكه لتجدد حياته وتحولها للأفضل.

وأوضح «داود» خلال حلقة برنامج «لماذا؟» المُذاع عبر قناة أهل القرآن، أن الصيام امتناع عن الشهوات، وهى مرتع الشيطان ونقطة ضعف بنى آدم التى يدخل إليهم منها، فلما كفَّ الصائم نفسه عن شهواتـها و جاهدها، انتصـر على الشيطان وأصبح خالصًا لله عزوجل قريبًا من رحمته وغفرانه.

وأضاف أن الصيام تدريب على الصبر وقوة الاحتمال، وفى الحديث: «المؤمن القوى خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»، والصوم وسيلة للسيطرة على نوازع النفس وشهواتـها، وقد جعله النبى صلى الله عليه وسلم نصف الصبر، والصبر نصف الإيمان، ولهذا كان جزاء الصيام على هذه الدرجة العالية، فقال الله عزوجل: « إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » (الزمر/10).

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