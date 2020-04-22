أون لاين .. لقاء علمي بين طب حلوان وكلية مارتن لوثر ومستشفى هال الألمانية غدا

تنظم كلية الطب بجامعة حلوان يوما علميا بين كوادرها وكلية مارتن لوثر الألمانية ومستشفى هال الألمانية أون لاين لنقل وتبادل الخبرات وذلك لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا المستجد .









يأتي ذلك حرصا من جامعة حلوان على استمرار التواصل الدولى لفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي العلمى والبحثى تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب وتنفيذا لحملة خليك مستعد والتى أطلقتها وزارة التعليم العالي لمواجهة جائحة فيروس كوفيد ١٩.









ويشارك من الجانب الألماني د. دايتر والترز المتخصص في الطب البيئي والصحي.









وقام بتنظيم اللقاء قسم الأمراض المتوطنة و قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بالتعاون مع اللجنة العلمية لاتحاد طلاب كليه الطب تحت شعار لوحدنا هنعمل لكن مع بعض هنعمل كتير، وذلك تحت إشراف ا.د. محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة، وا.م.د. هايدى سمير رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.









وأكد الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب أن اللقاء يتناول التعريف بالمرض وانتشاره في كافة أنحاء العالم ، والأعراض وأحدث طرق التشخيص وكذلك أساليب الوقاية سواء للمجتمع أو للأطقم الطبية داخل أماكن تقديم الرعاية الصحية، وكذلك أحدث ما توصل اليه العلم بخصوص اللقاحات والأمصال الخاصة بالمرض.









يأتي تنظيم اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المزمع عقدها بهذا الشأن مع الجامعة الألمانية للوقوف على خبرة الجانب الألماني في السيطرة على المرض ومنع انتشاره.







