علاج الحصبة والنقرس ..4 أنباء سارة وخبر صادم عن فيروس كورونا اليوم

يبدو أن اليوم كان مليئًا بالأخبار السارة عن فيروس كورونا التاجي ، ومحاولات الباحثين حول العالم للتوصل إلى لقاح نهائي للفيروس التاجي الذي تفشى بسرعة البرق في العالم كله .
نستعرض أهم الأنباء والأبحاث التي نشرت اليوم حول فيروس كورونا ..
علاج الحصبة الألمانية يقلل مضاعفات كورونا
نشر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا حديثًا أكد فيه أن العلماء يجرون تجارب على لقاح الحصبة والنكاف، ومدى قدرته على حماية الناس من فيروس كورونا كوفيد 19 .
وقال باحثون في جامعة كامبريدج إن لقاح الحصبة والنكاف، قد يبدي نتائج مبشرة وذلك لأن فيروس الحصبة الألمانية له بنية مماثلة لفيروس كورونا التاجي وبالتالي قد يكون هذا اللقاح له تأثير في الحد من تفشي الفيروس بجسم الانسان.
وأكد الباحثون أن علاج الحصبة الألمانية لن يمنع عدوى فيروس كورونا ولكن بإمكانه أن يقلل من النتائج ومضاعفات الفيروس التي تودي بحياة المصابين .
وأكد الباحثون أن هناك تشابهات هيكلية بين الفيروسات التاجية والحصبة الألمانية ومن هنا يمكن استعلال لقاح الحصبة كوسيلة للسيطرة على المضاعفات.
وقام الباحثون بتحليل الفيروسين، ووجدوا أنهما متطابقان بنسبة 29 بالمائة ووجدوا أوجه تشابه بين الفيروسات التاجية والفيروسات العظمية من بينها الحصبة الألمانية .
التكييف يزيد نشاط الفيروس
ومن ناحية أخرى ، كشفت دراسة علمية حديثة أن فيروس كورونا ينشط في درجات الحرارة المنخفضة، لكن مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في بعض البلدان، قد يؤثر ذلك على نشاط فيروس كورونا.
وأكدت الأبحاث التي نشرها موقع CDC أن مبرد الهواء " التكييف " يعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير وتغيير حرارة الأجواء، مما ينشط فيروس كورونا.
كان الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، قد حذر منذ أيام من استخدام التكييفخلال هذه الفترة بعد ارتفاع درجات الحرارة بشكل واضح ، وأكد أن فيروس كورونا يعيش لفترة أطول في الحرارة المنخفضة ولذلك كان تفشي بشكل قوي وسريع في شهري ديسمبر ويناير.
ونصح هاني الناظر بالتوقف عن استخدام التكييف مهما كان ارتفاع درجة الحرارة، لأن ذلك سيقلل من تفشي الفيروس بشكل ملحوظ ، مع تهوية الغرف بشكل جيد.
تجربة لقاح النقرس
أكد موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هناك تجربة سريرية جديدة ستبدأ لاختبار فعالية دواء كولشيسن مضاد الالتهابات الذي يتناوله مرضى النقرس، ومدى نتائجه في منع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.
وبحسب ديلي ميل، فإن عدة دول ستقوم بهذه التجربة الجديدة ومنها الولايات المتحدة وكندا ، وأكد الباحثون بشكل مبدئي ان علاج الكولشسيسن الخاص بالنقرس الذي يعد شكل معقد من التهابات المفاصل، قد يعمل على تقليل التهابات الجسم نتيجة مضاعفات كورونا .
وأكد الباحثون في الولايات المتحدة وكندا أنه سيتم إرسال هذا الدواء إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا لتجربة ما إذا كان هذا الدواء يمكن أن يمنع المرضى من الحاجة إلى الدخول للمستشفى ويحد من عدد حالات الوفيات ، وذلك بمجرد الشعور بالأعراض الشديدة للفيروس مما يوفر فرص أفضل للتحسن .
ويعتقد الباحثون ان الاثار المضادة للاتهابات من عقار الكوللشيسين قد تقلل مضاعافات الاصابة بفيروس كورونا، ويمكن أن تحد من اثار الفيروس وتسرع من الشفاء.
أول اختبار لفيروس كورونا في البيت
منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، أول إذن لمجموعة أدوات اختبار فيروس كورونافي المنزل، وتقول لاب كورب LabCorp، شركة المختبرات الأمريكية القابضة المطورة لأجهزة الاختبار إنها ستمنح الجهاز في البداية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل بموجب أوامر الطبيب.
وبحسب ما ذكره موقع "cbsnews"، يمكن للأشخاص باستخدام هذا الاختبار أن يجروا مسحة ذاتية لأنوفهم لجمع عينة سائلة، وإرسالها إلى المختبر لإجراء الاختبار، حيث إن أخذ العينات ذاتيا يقلل الحاجة إلى طبيب لإجراء الاختبار، مما يساعد في تقليل مخاطر العدوى للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
ووفقا لتحليل أجرته مجموعة UnitedHealth Group ومؤسسة Gates، لأجراء اختبار مسحات الأنف، كالمتبع في المستشفيات، أوضحوا من خلال فيديو مدته 33 ثانية، شرحا للأشخاص الذين يخضعون لهذا الاختبار عن كيفية أخذ المسحة ذاتيا بالمنزل، وذلك من خلال تمرير قطعة قطن داخل فتحة الأنف مباشرة إلى أن تصل للجزء الخلفي من أنفهم.