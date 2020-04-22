علاج الحصبة والنقرس ..4 أنباء سارة وخبر صادم عن فيروس كورونا اليوم

يبدو أن اليوم كان مليئًا بالأخبار السارة عن فيروس كورونا التاجي ، ومحاولات الباحثين حول العالم للتوصل إلى لقاح نهائي للفيروس التاجي الذي تفشى بسرعة البرق في العالم كله .





نستعرض أهم الأنباء والأبحاث التي نشرت اليوم حول فيروس كورونا ..





علاج الحصبة الألمانية يقلل مضاعفات كورونا





نشر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا حديثًا أكد فيه أن العلماء يجرون تجارب على لقاح الحصبة والنكاف، ومدى قدرته على حماية الناس من فيروس كورونا كوفيد 19 .





وقال باحثون في جامعة كامبريدج إن لقاح الحصبة والنكاف، قد يبدي نتائج مبشرة وذلك لأن فيروس الحصبة الألمانية له بنية مماثلة لفيروس كورونا التاجي وبالتالي قد يكون هذا اللقاح له تأثير في الحد من تفشي الفيروس بجسم الانسان.



