اختبار كورونا فى البيت.. البدء فى فحوص كوفيد19 المنزلية بهذه الدولة

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الأربعاء نبأ موافقة إدارة الرئيس دونالد ترامب على البدء فى الاختبارات المنزلية لفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.





وأعلنت إدارة الغذاء والدواء بواشنطن منح أول ترخيص لمجموعة أدوات اختبار فيروس كورونا في المنزل التابعة لشركة "لاب كورب".





وتمكن الاختبارات المنزلية الأشخاص من استخدام هذا الاختبار بمسح أنوفهم لجمع عينة سائلة، لكنهم سيظلون بحاجة إلى إرسالها إلى المختبرات لإجراء الفحص الذي يكشف الإصابة بكورونا.





وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن منح الترخيص لهذا الاختبار يأتي في إطار موافقة طارئة، ستسمح باختبارات أسهل وأكثر سلاسة للكشف عن الفيروس من خلال السماح للأشخاص بجمع عينات خاصة بهم، وذلك دون الحاجة إلى مغادرة بيوتهم.





ويلغي هذا الاختبار المنزلي الذي يتم بأخذ العينات ذاتيا، الحاجة إلى طبيب لإجراء الاختبار، مما يقلل من التعرض للمرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.





ويقوم الأشخاص الذين يخضعون لهذا الاختبار بتمرير قطعة قطن داخل فتحة الأنف مباشرة إلى أن تصل للجزء الخلفي من أنفهم.





وأنشأت عدة شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية نماذج لاختبار فيروس كورونا في المنزل، وحاولوا تسويق هذه الاختبارات خلال الشهر الماضي، مدعين أنهم قادرون على إنتاجها بموجب القواعد التي تسمح للمختبرات المعتمدة بتصميم هذه الاختبارات وتوزيعها، ومع ذلك قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: إن أي مجموعة اختبار تسمح للأشخاص بجمع عيناتهم في المنزل تحتاج إلى إذن إضافي.



