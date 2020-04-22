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فن

شيرين عبد الوهاب تهنئ متابعيها بشهر رمضان.. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:52 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة  شيرين عبد الوهاب متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بقرب حلول شهر رمضان المبارك. 

وغردت شيرين عبد الوهاب عبر تويتر قائلة "‏كل سنة وإحنا وإنتم بخير يا حبايبي وكل حبايبكم وإن شاء الله الخير كله يجي بقدوم شهر رمضان الكريم.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن بعد غدٍ الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية، وأن غدًا الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هـ.

وقالت الإفتاء، إنها استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1441 هـ، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر شعبان 1441 هجرية، الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل لعام 2020 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأفادت دار الإفتاء فى بيان لها، بأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى هذا تعلن دار الإفتاء، عن أن بعد غدٍ الجمعة، أول أيام شهر رمضان 1441 هـ- الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل عام 2020 ميلادية.
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