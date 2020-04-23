تقديم المساعدات للأسر المحتاجة جريمة تقود للاعتقال في تركيا

أفاد موقع "آرت جيرشيك" بأن السلطات التركية في مقاطعة "آري" الشرقية احتجزت عضوين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وفق ما ذكرت صحيفة أحوال.





واعتقلت قوات الرئيس التركي رجب أردوغان العضوين لتقديمهما حزم مساعدات إنسانية للأسر المحتاجة خلال جائحة فيروس كورونا.





وقال الموقع الإخباري إنه بعد اعتقال العضوين لم تمض مدة 24 ساعة حتى أفرجت عنهما، بعد استجوابهما في مركز للشرطة المحلية، لكن حزم مساعدتهما ظلت رهن الاحتجاز.





منعت الحكومة التركية عمل حملات للمساعدة خلال الوباء، إلا بالتنسيق معها.





وتقف الحكومة التركية أمام الأكراد، وتمنع أي أصوات معارضة من جانبهم، أو من أي أصوات مؤيدة لهم.



