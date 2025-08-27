سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مركز “لياقة وبدانة” للسمنة والنحافة بمنطقة العراقية في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك لتشغيله بدون ترخيص رسمي، في إطار جهود الوزارة لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

‎يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز الرقابة على المنشآت والعيادات الطبية الخاصة، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.

‎أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن فريق إدارة العلاج الحر بمحافظة المنوفية أجرى تفتيشاً على المركز، حيث تبين أنه يدار بواسطة سيدة تنتحل صفة طبيبة وتمارس المهنة دون ترخيص قانوني.

وأشار إلى أنها قدمت كارنيهات عضوية ومزاولة مهنة صادرة عن جهات غير معتمدة من الوزارة، بالإضافة إلى تشغيل المركز دون الحصول على التراخيص اللازمة، في مخالفة صريحة للقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم لعمل المنشآت الطبية.

صفة طبيبة وتمارس المهنة دون ترخيص قانوني.

‎وخلال التفتيش، تم رصد قيام الشخصية المذكورة بإجراء الكشف الطبي على المرضى ووصف أدوية وعلاجات باستخدام أجهزة طبية غير مرخصة مخصصة للتخسيس، كما تم ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر داخل المركز.

‎من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم إغلاق المركز وتشميعه بالكامل، مع تحريز المضبوطات بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وتحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. ودعا المواطنين إلى التأكد من ترخيص المراكز والعيادات الخاصة ومن تراخيص مزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي العلاج، لضمان الحصول على خدمات طبية آمنة وموثوقة.

‎وأكد زكي استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والصحية، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد تعرضهم لمخاطر صحية.