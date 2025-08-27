قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
مفتي الجمهورية : نشر البلوجرز للمحتوى غير الأخلاقي جريمة شرعًا وقانونًا
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات
مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 1500 طن مساعدات في قافلة زاد العزة الـ24 إلى غزة
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز
محمد شيمي: نرحب بمزيد من الاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية

جانب من المضبوطات
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مركز “لياقة وبدانة” للسمنة والنحافة بمنطقة العراقية في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك لتشغيله بدون ترخيص رسمي، في إطار جهود الوزارة لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

‎يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز الرقابة على المنشآت والعيادات الطبية الخاصة، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.

‎أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن فريق إدارة العلاج الحر بمحافظة المنوفية أجرى تفتيشاً على المركز، حيث تبين أنه يدار بواسطة سيدة تنتحل صفة طبيبة وتمارس المهنة دون ترخيص قانوني. 

وأشار إلى أنها قدمت كارنيهات عضوية ومزاولة مهنة صادرة عن جهات غير معتمدة من الوزارة، بالإضافة إلى تشغيل المركز دون الحصول على التراخيص اللازمة، في مخالفة صريحة للقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم لعمل المنشآت الطبية.

‎وخلال التفتيش، تم رصد قيام الشخصية المذكورة بإجراء الكشف الطبي على المرضى ووصف أدوية وعلاجات باستخدام أجهزة طبية غير مرخصة مخصصة للتخسيس، كما تم ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر داخل المركز.

‎من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم إغلاق المركز وتشميعه بالكامل، مع تحريز المضبوطات بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وتحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. ودعا المواطنين إلى التأكد من ترخيص المراكز والعيادات الخاصة ومن تراخيص مزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي العلاج، لضمان الحصول على خدمات طبية آمنة وموثوقة.

‎وأكد زكي استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والصحية، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد تعرضهم لمخاطر صحية.

وزارة الصحة لياقة وبدانة مركز طبي العلاج الحر اللياقة

