تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 30 اغسطس 2025 والمقرر أن تقام على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يجرى خوسيه ريبيرو بعض التعديلات على تشكيل الأهلي بعد التعادل أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

ويعود محمد هاني لمركزه الظهير الأيمن بعد إنتهاء إيقافه على خلفية حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فاركو ولم يشارك في لقاء غزل المحلة الأخير.

ويبتعد تريزيجيه عن التشكيل الأساسي للنادي الأهلي بعد تراجع مستواه بشكل كبير مع الأحمر في المباريات السابقة.

ويفاضل خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي بين كريم فؤاد وكوكا لقيادة الجبهة اليسرى أمام بيراميدز.

ومن المنتظر أن يواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفاع عن عرين الشياطين الحمر في هذه المواجهة المهمة، بعد عودته مؤخرًا إلى التشكيل الأساسي.

وقد انطلق الموسم الجديد 2025-2026 من الدوري المصري الممتاز بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في النسخة الماضية، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 فريقًا من أندية دوري الأضواء.

لقاءات قوية للنادي الأهلي في أول 10 مباريات

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلسلة من المواجهات الصعبة في بداية مشواره بالمسابقة، حيث يواجه بيراميدز في الجولة الخامسة على ستاد السلام، كما يلتقي مع غريمه التقليدي الزمالك في الجولة التاسعة، إلى جانب مباريات قوية أخرى خلال أول 10 جولات من الدوري.