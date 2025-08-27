مسئولو قطاع الإسكان يزورون كفر الشيخ لمتابعة المشروعات

زار، وفد من قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزارة – المشرف على القطاع، وبرئاسة المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان وبعض قيادات القطاع بزيارة محافظة كفر الشيخ.

تأتي الزيارة استكمالاً لدور قطاع الإسكان في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظات أو التابعة لجهات الدولة المختلفة.

وبدأت الزيارة بعقد الاجتماع مع المهندس مدير مديرية الإسكان، ومناقشة كل ما يخص النواحي الفنية للمديرية من متابعه مشروعات الخطة الاستثمارية للمديرية بالمحافظة والمشروعات التي تقوم المديرية بالإشراف علي تنفيذها.

ثم توجه الوفد لزيارة بعض المشروعات بالمحافظة والتي تشرف علي تنفيذها المديرية ومنها (مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى مجمع المصالح الحكومية بالديوان العام ، وترميم ورفع كفاءة الواجهات لمبنى ديوان عام المحافظة ، وتطوير ورفع كفاءة مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظة ).

واختتم مسئولو الإسكان الزيارة بتفقد( موقع 11 برجا -تحيا مصر ) بمركز كفر الشيخ، وذلك للوقوف علي مستوى تنفيذ بنود أعمال الصيانة والنظافة للعمارات وأثناء الزيارة تم توجيه المديرية والشركة بتلافي الملاحظات التي تم رصدها أثناء الزيارة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدفع عجلة الإنجاز واستكمال تلك المشروعات و العمل بشكل فعال وتحسين نسبة الأداء للحفاظ علي استدامة المشروع .