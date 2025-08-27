قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوفد المرافق لها، خلال زيارتها  إلى جمهورية مصر العربية.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات الاهتمام المشترك.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للشراكة المثمرة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيدة بالجهود المشتركة في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم قضايا المرأة، مثمنة جهود المؤسسة الأممية لقضايا المرأة في مجالات التمكين الاقتصادي والتصدي للعنف والتمييز وتعزيز دور المرأة في مواجهة الكوارث والأزمات وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي اعتزازها بتولي شخصية عربية قيادة هذه المؤسسة الأممية وإسهامها في إحداث نقلة نوعية بقضايا المرأة.

ومن جانبها، أشادت سيما بحوث بالجهود الرائدة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة على مختلف الأصعدة، مؤكدة أن مصر تمثل نموذجًا  في دعم مشاركة المرأة بفضل الإرادة السياسية الداعمة.

وتطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون في عدة مجالات، من بينها الاقتصاد الرعائي والاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في تنفيذ الحصر الوطني الشامل للحضانات تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، والذى سيمثل نقلة نوعية وبما يضمن تحسين خدمات الطفولة المبكرة وتوفير بيئة تربوية آمنة للأطفال، وتدعيم قدرة المرأة على الاندماج في سوق العمل.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي  إلى أن نتائج هذا الحصر ستُعلن قريبًا في مؤتمر رسمي يتضمن إطلاق مبادرة قومية لدعم الحضانات.

كما استعرض اللقاء جهود الوزارة في دعم مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة "أزرع"، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وانطلقت عام 2022  لتمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وشهد اللقاء حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدوليوالاتفاقات .

وعقب اللقاء، رافقت وزيرة التضامن الاجتماعي المسئولة الأممية والوفد المرافق لها في جولة بمعرض "ديارنا" المقام بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي ضم مجموعة متميزة من المنتجات التراثية والحرف اليدوية المصرية، من بينها منتجات الجلد الطبيعي والحقائب النسائية، وأشغال الفضة والإكسسوارات، ومنتجات أخميم والسجاد اليدوي، والديكور المنزلي، وأشغال الخوص، إضافة إلى القفاطين المصنوعة من الكتان المصري.

وقد أشادت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بجودة المنتجات وروعة التصميمات التي تعكس تميز الحرف التراثية المصرية، وكذلك تجارب السيدات الناجحة.

الدكتورة مايا مرسي التضامن الأمم المتحدة للمرأة مصر التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ترشيحاتنا

البلوجر مداهم

رفض استئناف البلوجر مداهم واستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

مجلس الدولة

مجلس الدولة يعلن موعد إجراءات تعيين المندوبين المساعدين دفعتى 2020-2021

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

بالصور

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

BYD
BYD
BYD

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

لمحبي الحيوانات الأليفة.. نصائح لتجنب الحساسية من القطط

نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد