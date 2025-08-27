قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو
الأعلى عالميا...الصحة : ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى 72%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أسماء عبد الحفيظ

هل تعلم أن الجوافة بمثابة كنز غذائي، تتميز بإحتوائها على العديد من الفيتامينات وبالأخص فيتامينc.

إليك أفضل أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة، أبرزها أنقاص الوزن، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- إنقاص الوزن بفعالية

إذا كنت تبحث عن فاكهة تساعدك في رحلة خسارة الوزن، فإن الجوافة هي الخيار الأمثل. فهي قليلة السعرات الحرارية لكنها غنية جدًا بالألياف الغذائية التي تمنحك شعورًا بالشبع لفترات أطول. هذا يعني أنك ستأكل كميات أقل من الطعام غير الصحي، مما يدعم جهودك في إنقاص الوزن بشكل طبيعي دون حرمان. كما أن الألياف تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، وهو عامل مهم للحفاظ على رشاقة الجسم وصحته.

2- تعزيز جهاز المناعة

تعتبر الجوافة من أغنى المصادر الطبيعية بفيتامين C، حيث تحتوي الثمرة الواحدة على كمية قد تفوق ما هو موجود في البرتقال. هذا الفيتامين يعمل كمضاد أكسدة قوي يحارب الجذور الحرة، ويقوي مناعة الجسم ضد الالتهابات ونزلات البرد. لذلك، فإن تناول الجوافة بانتظام، خاصة في مواسم تغير الطقس، يعد وسيلة طبيعية لحماية نفسك من العدوى والفيروسات.

3- حماية القلب ودعم صحته

القلب من أكثر الأعضاء التي تحتاج لعناية خاصة، والجوافة صديقة مثالية له. فهي غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على ضبط ضغط الدم، كما تحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة التي تقلل مستويات الكوليسترول الضار في الدم. وبذلك تقل احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين أو الجلطات القلبية. إضافة إلى ذلك، فإن الانتظام في تناول الجوافة يعزز الدورة الدموية ويمنح الجسم حيوية أكبر.

4- تحسين البشرة ومكافحة الشيخوخة

من أبرز الفوائد التي قد تهم الكثير، أن الجوافة لها تأثير رائع على البشرة. فهي تحتوي على فيتامين A وC اللذين يساهمان في تجديد خلايا الجلد ومنح الوجه إشراقة طبيعية. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تحارب علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن احتواءها على الماء والألياف يجعلها وسيلة رائعة للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

طرق متنوعة لتناول الجوافة

  • يمكن تناولها طازجة كما هي للحصول على أكبر قدر من الفيتامينات.
  • تُستخدم في تحضير العصائر الطبيعية المنعشة.
  • يمكن إضافتها إلى السلطات أو تقطيعها مع الزبادي كوجبة خفيفة وصحية.
  • يُصنع منها مربى لذيذة تُحافظ على فوائدها الغذائية بدرجة كبيرة.
