عاجل
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
رياضة

شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو

منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو يواجه ضغوطات كبيرة داخل النادي الأهلي، وصلت إلى حد المطالبة برحيله، وذلك عقب التعادل السلبي الأخير أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.


وأوضح شوبير في برنامجه الإذاعي مع شوبير، أن الأهلي يعاني من غيابات عديدة بسبب الإصابات، لكنه ما زال يمتلك عناصر مميزة، مضيفا أن ريبيرو يتعرض لحملة هجوم قوية، ليس فقط من الجماهير عبر السوشيال ميديا، بل أيضًا من بعض الأصوات داخل النادي.


وأكد أن المدرب الإسباني يمتلك فكراً تدريبياً واضحاً، مستشهدًا بفترته مع أورلاندو بايرتس، حيث واجه ظروفًا صعبة في موسمه الأول لكنه صبر حتى لُقِّب بـ"البروفيسور". 

كما أشار إلى أن الأهلي تحت قيادته أحرز أربعة أهداف أمام بورتو وأضاع مثلهم أمام إنتر ميامي، ولم يقدم سوى مباراة ضعيفة أمام بالميراس بسبب سوء الأحوال الجوية.

شوبير شدد على أن هناك "لهواً خفياً" يقود حملة ممنهجة ضد ريبيرو، مبينًا أن بعض الأطراف داخل النادي ترغب في التحكم بمجريات الأمور، بينما يرى آخرون أن بقاء المدرب أو رحيله يجب أن يكون مرتبطًا بالنتائج فقط.

وختم حديثه بالتأكيد على وجود هجوم واضح على المدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلاً عن مدى استمرار هذه الحالة خلال الفترة المقبلة.
 

شوبير الاهلي المدير الفني

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ايمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر ينعي المنتج طارق صيام

أشرف زكي فى جنازة طارق صيام

زكي والسعدني أبرز المشيعين.. جنازة المنتج طارق صيام بمسجد الشرطة

جيدا منصور

جيدا منصور تشارك في مسلسلي لا ترد ولا تستبدل وأندر إيدج

بالصور

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

BYD

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

قش الأرز

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

لمحبي الحيوانات الأليفة.. نصائح لتجنب الحساسية من القطط

نصائح لتقليل حساسية القطط

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

