شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو يواجه ضغوطات كبيرة داخل النادي الأهلي، وصلت إلى حد المطالبة برحيله، وذلك عقب التعادل السلبي الأخير أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.



وأوضح شوبير في برنامجه الإذاعي مع شوبير، أن الأهلي يعاني من غيابات عديدة بسبب الإصابات، لكنه ما زال يمتلك عناصر مميزة، مضيفا أن ريبيرو يتعرض لحملة هجوم قوية، ليس فقط من الجماهير عبر السوشيال ميديا، بل أيضًا من بعض الأصوات داخل النادي.



وأكد أن المدرب الإسباني يمتلك فكراً تدريبياً واضحاً، مستشهدًا بفترته مع أورلاندو بايرتس، حيث واجه ظروفًا صعبة في موسمه الأول لكنه صبر حتى لُقِّب بـ"البروفيسور".

كما أشار إلى أن الأهلي تحت قيادته أحرز أربعة أهداف أمام بورتو وأضاع مثلهم أمام إنتر ميامي، ولم يقدم سوى مباراة ضعيفة أمام بالميراس بسبب سوء الأحوال الجوية.

شوبير شدد على أن هناك "لهواً خفياً" يقود حملة ممنهجة ضد ريبيرو، مبينًا أن بعض الأطراف داخل النادي ترغب في التحكم بمجريات الأمور، بينما يرى آخرون أن بقاء المدرب أو رحيله يجب أن يكون مرتبطًا بالنتائج فقط.

وختم حديثه بالتأكيد على وجود هجوم واضح على المدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلاً عن مدى استمرار هذه الحالة خلال الفترة المقبلة.

