سكتات دماغية وجلطات في كل مكان.. ظهور أعراض جديدة مرعبة على مرضى كورونا

مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مدينة نيويورك الأمريكية في أواخر مارس، لاحظ الأطباء في مستشفى "Mount Sinai" شيئا غريبا يحدث لدماء مرضى كورونا.





وبحسب تقرير "رويترز"، تم الكشف عن حدوث تكثيف للدم وتجلط للدم في الأعضاء المختلفة من قبل أطباء من تخصصات مختلفة، وقد يتحول هذا إلى إحدى الطرق المثيرة للذعر التي يخرب بها الفيروس الجسم، حيث بدأ الأطباء هناك وفي أماكن أخرى في إدراك هذه الظواهر.





في مستشفى "جبل سيناء" ، لاحظ أطباء الكلى أن قساطر غسيل الكلى تم سدها بالجلطات. استطاع أخصائيو أمراض الرئة الذين يراقبون مرضى كورونا على أجهزة التنفس أن يروا أن أجزاء من الرئتين كانت خالية من الدم بشكل غريب. واجه جراحو الأعصاب زيادة في عدد حالاتهم المعتادة من السكتات الدماغية بسبب جلطات الدم، وعمر الضحايا الأصغر سنا يزداد، مع نتائج إيجابية لنصف الاختبارات على الأقل للفيروس.





قال دكتور دي. جيه. موكو جراح الأعصاب بالمستشفى، إن بعض الأطباء يعتقدون أن فيروس كورونا "كوفيد 19"، أكثر من مجرد مرض يصيب الرئة.





وأضاف أنه في بعض الحالات، كانت السكتة الدماغية هي العرض الأول للمريض الشاب المصاب بفيروس كورونا.





كزملاء من تخصصات مختلفة قاموا بتجميع ملاحظاتهم، وطوروا بروتوكول علاج جديد. يتلقى المرضى الآن جرعات عالية من أدوية تدفق أو سيولة الدم حتى قبل ظهور أي دليل على تجلط الدم.





وقال الدكتور ديفيد ريتش، رئيس المستشفى:"ربما، ربما فقط ، إذا قمت بمنع التجلط، يمكنك جعل المرض أقل حدة. لن يتم استخدام البروتوكول الجديد على بعض المرضى المعرضين لخطورة عالية لأن مميعات الدم يمكن أن تؤدي إلى نزيف في الدماغ والأعضاء الأخرى".





وأشارت الوكالة إلى أنه في الأسابيع الثلاثة التي تبدأ منذ منتصف مارس، شهد موكو 32 مريضا بالسكتة الدماغية يعانون من انسداد دموي كبير في الدماغ، وهو ضعف العدد المعتاد لتلك الفترة الزمنية.





وقال إن خمسة منهم كانوا صغارًا بشكل غير عادي، تحت سن 49 عامًا، دون وجود عوامل خطر واضحة تشير إلى إمكانية حدوث السكتات الدماغية، "وهذا جنون. أمر شاذ للغاية كان أصغرهم يبلغ من العمر 31 عامًا فقط".





في غضون ذلك، وجد الدكتور هومان بور، أخصائي الرئة في المستشفى، نفسه يعمل في نوبة متأخرة مع 14 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي، وكانت قراءات جهاز التنفس الصناعي ليست كما كان يتوقع.





لم تبدو الرئتان متصلبة ، كما هو شائع في الالتهاب الرئوي. وبدلًا من ذلك، بدا أن الدم لا يتدفق بحرية عبر الرئتين ليتم تشبيعه بالأكسجين مع كل نفس.





توجه بور إلى طبيب الكلى في تلك اللليلة، الذي لاحظ بدوره أن قسطرات غسيل الكلى غاليا ما قد تعرضت للانسداد بالدماء المتجلطة.



