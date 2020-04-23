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أخبار البلد

«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:15 ص
تعقيم وتطهير 5 مساجد
تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارع بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
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وتستمر حملات التعقيم والتطهير بجميع شوارع حي جنوب الجيزة لليوم الـ27 على التوالي؛ تنفيذا لتوجيهات النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، ونائب البرلمان، عن دائرة قسم الجيزة، حيث قام شباب مكاتب النائب بتعقيم وتطهير 33 شارعًا، و5 مساجد بمنطقة جزيرة الذهب، وسط ترحيب شديد من أبناء جزيرة الذهب، وتعبيرهم عن خالص امتنانهم لنائبهم محمد أبو العينين الذي يواصل الليل بالنهار؛ من أجل تقديم كافة الخدمات لهم.


ووسط ترحيب وإشادة أهالي جزيرة الذهب بمجهودات شباب مكاتب أبو العينين الذين قاموا بتعقيم شارع "حسين فرحات وشارع حسن عبد الواحد و شارع الغطاسية وحارة عبد الخالق و حارة اسماعيل خليل و حارة محمود زيدان و حارة احمد خليل و حارة رأفت حامد و حارة الخطابية و زقاق الخطابية و شارع الحاج حسين و حارة حسين عبد العال و حارة احمد حسين عبد العال و حارة حمدي الجندي و شارع الشهيد وهبه توفيق و حارة الورداني و الشارع الجديد و حارة خليل عواد و حارة بدوي و حارة رياض حجاج و حارة زيادة حداد و حارة رجب زقزوق و شارع كولدير.


كما قامت حملة النائب محمد ابو العينين بتعقيم 55 مساجد بمنطقة جزيرة الذهب وهي مسجد الرحمة و مسجد رياض الصالحين ومسجد التقوي و مسجد العتال و مسجد عبد المجيد رضوان.


الجدير بالذكر أن حملة النائب محمد أبو العينين قامت أمس بتطهير الشوارع المحيطة بمنطقة ظهور حالة الوفاة بسبب فيروس كورونا بمنطقة ساقية مكي.

«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير
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«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير

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