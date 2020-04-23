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مرأة

بملابس عصرية.. حلا شيحة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:05 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة  حلا شيحة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة من احدث جلسة تصوير.


ظهرت حلا شيحة مرتدية بنطلون جينز ممزقا من ناحية الركبة ونسقت معه جاكيت باللون الزيتى واتسم التصميم ببعض النقوشات والتطريزات الجذابة.


لفتت حلا شيحة الأنظار بمكياجها الملفت والصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها إضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


كما بدت حلا شيحة بخصلات شعرها الأسود الانسيابى المنسدل على كتفيها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

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