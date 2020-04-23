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فن

شاهد.. صفية العمري تسترجع ذكرياتها على السجادة الحمراء

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:44 ص
صفية العمرى
صفية العمرى
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اسماء الحسيني
شاركت النجمة صفية العمرى صورة جديدة لها من دبى على السجادة الحمراء على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وكتبت علي الصورة معلقة :" throwback Dubai film festival “ 

وتفاعل معها متابعيها بالتعليقات وجاء أبرزها كالاتي :

فنانة قديرة ومتألقة طول عمرك 

جميله وفستانك ياخد العقل 

بعشق ليكى دورك مع استاذ احمد ذكى في البيه البواب 


من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكورأسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.

الفيلم تجسد من خلاله الفنانة صفية العمرى شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسنى وهى التى تصمم لها ملابسها وفى نفس الوقت تحب ضابط وهو الشخصية التى يجسدها النجم محمود قابيل، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول فماذا سيحدث هذا ما سيكشفه الفيلم.
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Throwback Dubai Film festival

A post shared by Safia Elemary صفية العمري (@safia.elemaryofficial) on

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