AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 23- 4-2020

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد علام
ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 23 -4-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 205.36 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 سعر الذهب عيار 24
بنحو  205.36 ريال  بما يعادل  54.52 $

سعر الذهب عيار 22  
بنحو  188.25 ريال  بما يعادل  49.98 $

سعر الذهب عيار 21   
بنحو 70. 179 ريال  بما يعادل  47.71 $

سعر الذهب عيار 18   
بنحو  154.03 ريال  بما يعادل  40.89 $

سعر الذهب عيار 14   
بنحو  119.80 ريال  بما يعادل  31.81 $ 
 
سعر الذهب عيار 12  
 بنحو  102.68 ريال   بما يعادل  27.26 $

 سعر أوقية الذهب
 بنحو  6,387  ريال   بما يعادل  1,696 $
 
سعر جنيه الذهب  
 بنحو 1,438 ريال   بما يعادل   381.68 $

 سعر كيلو الذهب
 بنحو 205,365 ريال  بما يعادل 54,524 $

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها ، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر الماضى، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يواصل الارتفاع.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 5-3-2020

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم 12-3-2020

سعر الذهب يتراجع في السعودية اليوم الخميس 19-3-2020.. تفاصيل

تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 19-3-2020.. تفاصيل

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 26-3-2020

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 26-3-2020

ترشيحاتنا

توقعات باستمرار حالة العزل الطبي والإغلاق حول العالم حتى 2021

الحكومة: صرف المرحلة الثانية من منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة 26 أبريل حتى 10 مايو

أندية الدوري الإنجليزي تتفق على موعد إنهاء البريميرليج

في ذكرى وفاة الشاويش عطية.. شاهد الحسناء حفيدة رياض القصبجي

ملعون أبو الفلوس.. زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل نجاته من الموت

لم يفرح أبدًا.. سجين لــ 44 عامًا يموت قبل خروجه بأيام.. والسبب كارثي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدايا وتورتة وشكيولاتة.. احتفالات بمستشفى عزل قها بعد خروج متعافين من كورونا..صور

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم