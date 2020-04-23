AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة: صرف المرحلة الثانية من منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة 26 أبريل حتى 10 مايو

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:31 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
محمود مطاوع
أعلن مجلس الوزراء أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.

وقررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتبارًا من 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020، بكافة مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.

وتم التأكيد على اتباع الإجراءات نفسها التى تم تطبيقها فى المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه، بالإضافة إلى إستلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومى، والرسالة المرسلة له.

وأوضحت اللجنة أن مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة 9 صباحًا، وحتى 4 عصرًا خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مشاركة المحافظين ومسئولى المحليات في تنظيم هذا العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى، والتى أشاد بها الجميع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرفة عمليات للقوى العاملة بـ 27 محافظة لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. غدًا

وزير القوى العاملة: غرفة عمليات بـ27 محافظة لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. إجمالي المنحة 1500 جنيه تصرف على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق

تجهيز مقرات صرف منحة العمالة غير المنتظمة في بني سويف

محافظ الشرقية يتابع صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 34104 مستحقين.. صور

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالشرقية.. صور

فرصة ثانية للعمالة غير المنتظمة.. موعد المرحلة الثانية لصرف منحة الـ500 جنيه.. فيديو

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23 -4-2020

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

في عيد ميلاد فلة الجزائرية.. زواجها من لاعب الزمالك وتورطها بقضية آداب

هنفطر ايه.. فطيرة الطاسة بمذاق لن تتوقعيه

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم

بعد أزمة حنين حسام.. ريهام سعيد: سما المصري متسابة ليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس