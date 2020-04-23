AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

5 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين في 6 دول

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:12 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 5 رحلات طيران استثنائية، لإعادة المصريين العالقين في 6 دول خارجية، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وكشفت مصادر مطلعة، أن شركة مصر للطيران، تسير 3 رحلات إلى الدار البيضاء وامستردام والبحرين، فيما تسير شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أيضا رحلتين استثنائيتين أحدهما إلى فرانكفورت والأخرى إلى الجزائر وبرشلونة، ومن المقرر أن تعود جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يومًا، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا. 

وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي". 

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قائمة بالأسماء.. 22 رحلة طيران استثنائية لعودة العالقين من 23 دولة

رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين في بيروت.. اليوم

رغم تعليق الرحلات بسبب فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين في بيروت اليوم.. ومرسى علم الدولي في انتظارهم

طائرة مصر للطيران تغادر مطار القاهرة لإجلاء المصريين العالقين في بيروت

طائرة مصر للطيران تصل مرسى علم على متنها 72 مصريا من العالقين في بيروت

رحلة طيران استثنائية تغادر إلى السعودية اليوم لإعادة المصريين العالقين

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد فلة الجزائرية.. زواجها من لاعب الزمالك وتورطها بقضية آداب

اليويفا يحسم مصير البطولات الأوروبية.. اليوم

هنفطر ايه.. فطيرة الطاسة بمذاق لن تتوقعيه

لماذا سمي شهر رمضان بهذا الاسم؟ معلومات لا تعرفها عن الشهر المبارك

فضيحة جديدة لتركيا.. أردوغان ينشر طائرات F16 في ليبيا لمساعدة الوفاق

بعد تعديل قانون الطوارئ.. 15 صلاحية جديدة للرئيس والحكومة في مواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس