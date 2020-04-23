عميد علوم المنصورة عقب إلغاء الامتحانات: مطلوب بحث من 3 ورقات لكل مادة

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وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية المجموع التراكمي، مع استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد.



وأضاف عميد الكلية في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البحث الذى سيقدم مكون من ثلاث ورقات في كل مقرر لكل مادة درسها الطلاب حتى آخر أبريل، وسيكون كل خمسة طلاب مشتركين في بحث واحد وسنقوم بتقسيم الأعداد، كما سيتم نشر كل ما يتعلق بالبحث والشروط على صفحة الكلية ويتم التسليم حتى آخر مايو.