عميد علوم المنصورة عقب إلغاء الامتحانات: مطلوب بحث من 3 ورقات لكل مادة

قال الدكتور عادل جنيدي، عميد علوم المنصورة، إنه عقب إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني جرى الاتفاق مع مجلس القسم على أن يكون البحث هو الفيصل في نجاح ورسوب الطالب بالفرق الثلاثة الأولى لكل مادة ويتم إرساله عن طريق مركز التقنية، ومن ثم يقدمه المركز للدكتور المختص، مشيرا إلى أن من لم يستطع إرساله إلكترونيا يتم تسليمه عن طريق الطالب بنفسه، وبالنسبة للفرقة الرابعة سيتم امتحانهم في التيرم في ميعاد يحدد لهم".
وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية المجموع التراكمي، مع استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد.
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وأضاف عميد الكلية في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البحث الذى سيقدم مكون من ثلاث ورقات في كل مقرر لكل مادة درسها الطلاب حتى آخر أبريل، وسيكون كل خمسة طلاب مشتركين في بحث واحد وسنقوم بتقسيم الأعداد، كما سيتم نشر كل ما يتعلق بالبحث والشروط على صفحة الكلية ويتم التسليم حتى آخر مايو.
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وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية المجموع التراكمي، مع استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد.