AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد علوم المنصورة عقب إلغاء الامتحانات: مطلوب بحث من 3 ورقات لكل مادة

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:56 ص
علوم المنصورة
علوم المنصورة
Advertisements
همت الحسينى
قال الدكتور عادل جنيدي، عميد علوم المنصورة، إنه عقب إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني جرى الاتفاق مع مجلس القسم على أن يكون البحث هو الفيصل في نجاح ورسوب الطالب بالفرق الثلاثة الأولى لكل مادة ويتم إرساله عن طريق مركز التقنية، ومن ثم يقدمه المركز للدكتور المختص، مشيرا إلى أن من لم يستطع إرساله إلكترونيا يتم تسليمه عن طريق الطالب بنفسه، وبالنسبة للفرقة الرابعة سيتم امتحانهم في التيرم في ميعاد يحدد لهم". 

اقرأ ايضا | التعليم : انتهاء المدة المحددة للتسجيل وطلب استخراج أكواد اختبارات 2 ثانوي

وأضاف عميد الكلية في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البحث الذى سيقدم مكون من ثلاث ورقات في كل مقرر لكل مادة درسها الطلاب حتى آخر أبريل، وسيكون كل خمسة طلاب مشتركين في بحث واحد وسنقوم بتقسيم الأعداد، كما سيتم نشر كل ما يتعلق بالبحث والشروط على صفحة الكلية ويتم التسليم حتى آخر مايو. 


وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية المجموع التراكمي، مع استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء امتحانات التيرم الثاني لطلاب الجامعات.. أول تعليق من تعليم البرلمان على القرار

إلغاء امتحانات الترم الثاني لطلاب الجامعات وتوفير بديلين.. نواب: قرارات منطقية جدا وتتناسب مع علاج أزمة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين وسنناقشها فى إجتماع لجنة التعليم

جامعة المنصورة: الغرض من قرار الأعلى للجامعات الحفاظ على الطلاب والعاملين

مجلس المعاهد الخاصة: إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية واستبدالها ببحث.. تفاصيل

الاكتفاء بعمل بحث يتصدر تويتر .. ومغردون : عايزين نتخرج قبل حدوث كارثة تانية

جامعة القاهرة: إلزام الكليات بإعلان موضوعات البحوث وجداول المواد قبل 5 مايو المقبل.. ويجوز اشتراك 5 طلاب حسب رغبتهم

ترشيحاتنا

لم يفرح أبدًا.. سجين لــ 44 عامًا يموت قبل خروجه بأيام.. والسبب كارثي.. فيديو

مواعيد عرض وقنوات مسلسلات رمضان 2020

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والسعودية

الأرصاد تحذر من منخفض جوي أول أيام شهر رمضان.. فيديو

هاني الناظر: العلماء على بعد خطوات من اكتشاف مصل ضد فيروس كورونا

قبل إعلان الحكومة.. تحرك برلماني لتقليل ساعات حظر التجول في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدايا وتورتة وشكيولاتة.. احتفالات بمستشفى عزل قها بعد خروج متعافين من كورونا..صور

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم