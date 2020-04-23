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تكنولوجيا

شاهد.. أول إعلان رسمي لتحفة موتورولا Motorola Edge +

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:51 ص
شاهد.. أول إعلان
شاهد.. أول إعلان رسمي لتحفة موتورولا Motorola Edge +
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كريم جمال
كشفت شركة موتورولا الصينية عن أول مقطع فيديو دعائى رسمي لهاتفها الرائد Motorola Edge +، والذى كشفت عنه منذ 24 ساعة رسميًا، لتعلن أنه أسرع هاتف فى العالم يعمل على شبكات الجيل الخامس 5G.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، أطلقت بالأمس شركة موتورولا أحدث هواتفها الذكية وهما +Motorola Edge وMotorola Edge، والذذان يأتيان بنفس التصميم تقريبًا إلا أن عتاد كلًا منهما مختلف عن الأخر.

ونستعرض فيما يلى مواصفات الهاتفين :

1- +Motorola Edge


Motorola Edge and Edge+ are official: Motorola enters the flagship space with a bang!
يأتي هاتف Motorola Edge+، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وتدعم تقنية + HDR 10، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، وتحتوي الشاشة على نوتش صغير للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 25 ميجابكسل، كما يحتوي على قارىء بصمة أسفل الشاشة نفسها.

ويقدم هاتف Motorola Edge+، كاميرا خلفية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 ومثبت صورة بصري، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق مع معدل تقريب بصري قدره 3x، وكاميرا ثالثة بدقة 16 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 117 درجة.

ويعمل هاتف Motorola Edge+ بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 865 ثمانى النواة، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 الأحدث بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Motorola Edge+، بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع باستطاعة 18 واط عبر منفذ USB-C. وتقول موتورولا إن بطارية الهاتف تكفي للعمل لمدة يومين، وسيتوفر الهاتف اعتبار من شهر مايو القادم بسعر 1,199 يورو، ما يعادل 20 ألف جنيه مصري.

Motorola Edge and Edge+ are official: Motorola enters the flagship space with a bang!

2- Motorola Edge

Motorola Power Share in action - Motorola Edge and Edge+ are official: Motorola enters the flagship space with a bang!


ويشبه هذا الهاتف جهاز موتورولا إيدج بلس، ولكن بمواصفات أقل، حيث يأتي بشاشة بقياس 6.7 بوصة وبمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع حواف منحنية أكثر في الجانبين.

ويعمل Motorola Edge بمعالج Snapdragon 765G، مع دعم الهاتف شبكات الجيل الخامس، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويقدم هاتف Motorola Edge، ثلاث كاميرات خلفية أساسية بدقة 64 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجابكسل، مع بطارية سعة 4500 ميللي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، ولكن بدون دعم تقنية الشحن اللاسلكي. 

وسيتوفر هاتف موتورولا إيدج في أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا المحيط الهادئ خلال شهر مايو القادم بسعر 599 يورو، ما يعادل 10 ألاف جنيه مصري.


Motorola Edge and Edge+ are official: Motorola enters the flagship space with a bang!
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