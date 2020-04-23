شاهد.. أول إعلان رسمي لتحفة موتورولا Motorola Edge +

ويعمل هاتف Motorola Edge+ بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 865 ثمانى النواة، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 الأحدث بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Motorola Edge+، بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع باستطاعة 18 واط عبر منفذ USB-C. وتقول موتورولا إن بطارية الهاتف تكفي للعمل لمدة يومين، وسيتوفر الهاتف اعتبار من شهر مايو القادم بسعر 1,199 يورو، ما يعادل 20 ألف جنيه مصري.

2- Motorola Edge











ويشبه هذا الهاتف جهاز موتورولا إيدج بلس، ولكن بمواصفات أقل، حيث يأتي بشاشة بقياس 6.7 بوصة وبمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع حواف منحنية أكثر في الجانبين.





ويعمل Motorola Edge بمعالج Snapdragon 765G، مع دعم الهاتف شبكات الجيل الخامس، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.



