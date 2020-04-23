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تعليم

الأمن الإداري بجامعة القاهرة يتبرع بـ 20% لصالح صندوق تحيا مصر

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:39 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلنت الإدارة العامة للأمن الإداري بجامعة القاهرة، التبرع بـ 20% من حافز الأمن الشهري لجميع العاملين بالإدارة لصالح صندوق تحيا مصر لمواجهة الكوارث والأزمات ودعم العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار مبادرة الجامعة وقيادتها للتبرع للوقوف صفًا واحدًا مع الدولة الوطنية في مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها على العمالة غير المنتظمة ودعم القطاعات المتضررة، على أن يتم تطبيق التبرع والخصم لصالح صندوق تحيا مصر اعتبارًا من راتب شهر مايو ويونيو 2020.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ما قام به العاملون في الإدارة العامة للأمن الإداري لافتة طيبة توضح الدور الحقيقي للمواطن المصري الذي دائما ما يكون بجوار الوطن وصفًا واحدًا في مواجهة أي محنة أو أزمة للعبور جميعًا من المرحلة الحالية إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن مبادرة الجامعة للتبرع لصندوق تحيا مصر للكوارث والأزمات ودعم العمالة غير المنتظمة اختياريًا ولا يفرض على  أحد المشاركة والمساهمة فيها.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن قيادات الجامعة أخذت المبادرة لتكون في مقدمة الصفوف اختياريًا من خلال التبرع بـ 20% من رواتب رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات ووكلائها، وأمين عام الجامعة، وسائر أعضاء مجلس الجامعة، ومجالس شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع، ومديري المراكز ونوابهم، لمدة 3 أشهر كمساهمة وتشجيع لصندوق تحيا مصر على رقم حساب 037037 في جميع البنوك المصرية، وذلك للمساهمة المالية للعبور بالمرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم، مشيرًا إلى أن الجامعة بها 27 كلية ومعهدا و 167 مركزًا.

ودعا الدكتور محمد الخشت، أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتبرع الاختياري بنفس النسبة أو في حدود استطاعتهم من مرتباتهم.

كما دعا الطلاب اختياريًا للتبرع من مصروفهم أو من رواتبهم لمن يعمل منهم، لمساعدة العمالة غير المنتظمة والمتضررين من فيروس كورونا المستجد.
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