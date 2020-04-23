جامعة أسيوط تعلن البدء رسميًا في تشغيل مستشفى الراجحي كمستشفى عزل

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن البدء رسميًا فى تشغيل مستشفى الراجحى الجامعي للكبد والجهاز الهضمى كمستشفى عزل لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وذلك باستقبال أمس أول حالات الإصابة من أبناء الجامعة وهى ممرضة بإحدى عنايات مستشفيات أسيوط الجامعية وتبلغ من العمر 25 عامًا والتي ثبت بالفحوصات الطبية والمسح المتخصص الذي تم إجرائه لها بمستشفى الصدر بمعرفة الجهات المختصة بمديرية الصحة إيجابية إصابتها بكوفيد-19 .





وكشف رئيس جامعة أسيوط عن إصداره توجيهات عاجلة للقيادات الإدارية بالمستشفى الجامعي وفى مقدمتها الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والتي تجرى يوميًا بمختلف أقسام مستشفيات الجامعة بشكل عام وفى مقر عمل الممرضة بصفة خاصة .

، وعن الإجراءات المتخذة مع الأطقم الطبية المزاملة للمريضة ، فأشار إلى إنه من المقرر أن يتم متابعتهم صحيًا من قبل فرق الترصد ووفق الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية .

منوهًا عن التزام الأطقم الطبية في العنايات المركزة باستخدام الوسائل الوقائية وأدوات التعقيم خلال عملهم اليومي.





اقرأ ايضا | إدراج 23 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني



وفيما يخص بدء عمل مستشفى الراجحى الجامعي كمستشفى للعزل فصرح الدكتور طارق الجمال أنه تم الانتهاء فى وقت سابق من تجهيز المستشفى وتدريب الأطقم الطبية اللازمة وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب فوزى مدير المستشفى والدكتورة هبه جمال راشد مدير مكافحة العدوى بمستشفيات أسيوط الجامعية وذلك لاستقبال حالات الإصابة بالكوفيد-19 من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف القطاعات .



