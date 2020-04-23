نسعى للتحسن.. كلوب: ليفربول لم يصل إلى مستواه النهائي





وقال يورجن كلوب في تصريحات نقلها موقع ناديه الرسمي: "الفريق لم يصل إلى شكله النهائي بعد، لدينا مساحة كبيرة للتحسن والتطور، دمائنا طازجة على الدوام".





وأضاف: "يمكننا مزج العديد من الأشياء وتحسينها بشكل واضح، الكثير من الأشياء يمكن تحسينها مع هذا الفريق، وهو أمر رائع حقا".





وكان الاتحاد الإنجليزي أعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن الريدز لم يصل إلى مستواه النهائي.