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أخبار البلد

إصابات فيروس كورونا تتخطى 25 ألف حالة فى إفريقيا

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:31 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى
يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى القارة الإفريقية، حيث سجلت القارة 25937 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 1,242 حالة وتعافى 6534 حالة، وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يأتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه دول القارة الإفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجول وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدوفة، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس  أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا، معتبرا أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19. وأضاف أن هذا الفيروس سيكون معنا "لفترة طويلة".

في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من مقر المنظمة الأممية في جنيف، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية  "يبدو أن تفشي الوباء في معظم دول غرب أوروبا ينحو نحو الاستقرار أو الانحدار"، لكن "نلحظ وتيرة ارتفاع مقلقة في إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وشرق أوروبا". 

ورأى أن "الخطر الأكبر الذي نواجهه اليوم هو التهاون" أمام الوباء العالمي، مشيرًا إلى أن "العناصر الأولية تبين أن غالبية سكان العالم لا يزالون معرضين" للإصابة بفيروس كورونا المستجد. 
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